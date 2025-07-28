نهاية فاشلة.. الحسرة تسيطر على صحف إسبانيا بعد خسارة يورو السيدات

سيطرت الحسرة على عناوين الصحف الإسبانية، بعد خسارة منتخب إسبانيا نهائي بطولة يورو السيدات (بطولة أمم أوروبا 2025)، أمام إنجلترا.

وخسرت إسبانيا أمام إنجلترا بركلات الترجيح 3-1، أمس الأحد، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

ويعد هذا النهائي الثاني على التوالي التي يخسر فيها منتخب إسبانيا أمام إنجلترا في يورو السيدات.

أبرز عناوين الصحف الإسبانية بعد خسارة نهائي يورو السيدات

آس:

نهاية فاشلة وغير متوقعة

موندو ديبورتيفو:

إسبانيا تخسر كأس أوروبا بأقسى طريقة



سبورت:

هزيمة قاسية

ماركا:

نهائي آخر قاسي

أبرز أحداث المباراة

هيمنت إسبانيا بطلة العالم على الكرة وافتتحت التسجيل في الدقيقة 25 عندما أرسلت أونا باتيي تمريرة عرضية أربكت دفاع إنجلترا لتتابعها ماريونا كالدنتي بضربة رأس في مرمى الحارسة هانا هامبتون.

وأدركت إنجلترا التعادل في الدقيقة 57 عندما حولت أليسيا روسو تمريرة عرضية متقنة من كلوي كيلي بضربة رأس للشباك.

وبعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، سجلت كيلي ركلة الترجيح الحاسمة لتمنح اللقب لإنجلترا.