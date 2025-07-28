قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
داعياً لزيادة القصف.. بن غفير: أرسلوا القنابل لا المساعدات إلى غزة
الحوثيون يهددون باستهداف سفن الشركات المتعاملة مع موانئ إسرائيلية
في عمر الـ19.. نجل توتي يصدم الجميع بقرار اعتزاله
لتعاطيه "الشابو".. زوج ينهي حياة زوجته بطعنات غادرة في المحلة
الضرائب: 12 أغسطس آخر موعد للاستفادة من التسهيلات والعفو عن الفترات السابقة
مقتل ستة أشخاص في إطلاق نار جماعي بتايلاند
بعد تصريحات وزيرة البيئة..ضوابط جديدة لترخيص تداول المخلفات الخطرة
شروط الحصول على معاش إضافي طبقا لقانون التأمينات
محاكمة عاجلة للمتهمين بالتعدي على ضابط أثناء تأدية عمله في التجمع
الأزهر يحذر: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات خطر شرعي ومفتاح لكل المفاسد
محطة قطار رمسيس تستقبل مئات السودانيين تمهيدًا لعودتهم إلى بلادهم.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الري: تطوير كورنيش النيل بالقليوبية مع الحفاظ على القطاع المائى لمجرى نهر النيل

وزير الري ومحافظ القليوبية
وزير الري ومحافظ القليوبية
أمل مجدى

إستقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، السيد اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والسيد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حيث تم مناقشة أعمال تطوير الكورنيش بالقليوبية، وتطوير المزيد من حدائق الرى بالقناطر الخيرية، وإجراءات تعظيم الإستفادة من أملاك الرى بنطاق المحافظة .

وقد أكد الدكتور سويلم خلال الاجتماع على أن تتم أعمال تطوير كورنيش النيل بنطاق محافظة القليوبية بالشكل الذى يحافظ على القطاع المائى لمجرى نهر النيل، وتحقيق البُعد الجمالي والاجتماعي بإعتبارها  متنفس للأهالى بمناطق التطوير، مع الإلتزام بأحكام قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ .

كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالإستغلال الأمثل لعدد من قطع الأراضى المملوكة لوزارة الموارد المائية والرى بنطاق محافظة القليوبية، حيث أكد الدكتور سويلم على إهتمام الوزارة بإستثمار الأملاك التابعة للوزارة بما يُسهم في زيادة موارد الوزارة المالية لاستخدامها فى أعمال صيانة المجاري المائية والمنشآت المائية فضلا عن تحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة، شريطة تنفيذ مشروعات إستثمارية على هذه الأراضى طبقاً لعدد من المعايير والإشتراطات في إطار القانون والضوابط المنظمة وبما يتماشى مع متطلبات إدارة منظومة الموارد المائية والرى .

وأشار الدكتور سويلم للأهمية الاستراتيجية لمنطقة القناطر الخيرية بالقليوبية، نظراً لما لها من طبيعة فنية وهيدروليكية خاصة، فى ظل انها نقطة تحكم رئيسية لفرعي دمياط ورشيد وعدد (٤) رياحات "المنوفي - التوفيقى - البحيري - الناصرى"، وتضم عدد (١١) منشأ هيدروليكي (قناطر - أهوسة)، منها ما يرجع تاريخ إنشاؤه لأكثر من ١٥٠ عام، مؤكداً على أهمية الحفاظ على المساحات المحيطة بهذه المنشآت كأحد متطلبات عمليات الصيانة والتشغيل الخاصة بتلك المنشآت .

كما تم مناقشة أعمال تطوير المزيد من حدائق الرى بالقناطر الخيرية، حيث تم الاتفاق على التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة القليوبية لتطوير المزيد من  الحدائق التي لم يسبق تطويرها، كما وجه الدكتور سويلم بدراسة مقترحات محافظة القليوبية بإقامة مخيمات صيفية لطلاب المدارس والجامعات بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري بإستخدام مواد صديقة للبيئة للحفاظ على المظهر الجمالي للمنطقة واتساقاً مع محددات قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ .

الرى الكورنيش تطوير الكورنيش القليوبية القناطر الخيرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيهًا لـ92

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025|

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم

حالة الطقس

انكسار الموجة الحارة في هذا الموعد .. وتحذير من ظواهر مناخية جديدة

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.8% والأسنان 92.6% والهندسة 89.3%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025| الشروط والرابط

هل يوجد ضم مواليد في التموين 2025؟

رضا عبد العال

رضا عبد العال: قرعة الدوري ظالمة وهدفها منح اللقب للأهلي

الاهلي

اصبروا شوية.. عرض بيراميدز سبب رفض لاعب الأهلي تجديد العقد

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة وفاة متهم داخل حجز مركز شرطة بلقاس

ترشيحاتنا

ليفربول

نصف مليار يورو.. هل يتعرض ليفربول لعقوبة بسبب صفقاته الصيفية؟

الأهلي

3 لاعبين جدد مرشحون للرحيل عن الأهلي.. أحمد شوبير يفجر مفاجأة مدوية

ابراهيم عبد الجواد

إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن الدوري

بالصور

رجيم الزبادى.. وفوائده لإنقاص الوزن

رجيم الزبادى
رجيم الزبادى
رجيم الزبادى

وصول جثمان زياد الرحباني كنيسة رقاد في لينان| صور

جثمان زياد الرحباني
جثمان زياد الرحباني
جثمان زياد الرحباني

انخفاض أسعار سيارات مرسيدس الكهربائية عالميًا

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

شركة سيارات ألمانية كبرى تسجل خسائر فادحة بسبب ترامب

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

المنشور

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء رجل تواطؤ رجال الشرطة مع زوجته بسبب محضر

ايمان عبد اللطيف

رموها في البحر.. صياد فلسـطيني يعلن وصول زجاجات طعام من المصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد