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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين تنظيم حماة الوطن: أهل الصعيد رمز الوطنية

مؤتمر جماهيري لحزب حماة الوطن
مؤتمر جماهيري لحزب حماة الوطن
محمد الشعراوي

انطلقت المؤتمرات الانتخابية الجماهيرية لدعم مرشحي الحزب بانتخابات مجلس الشيوخ بنظامي القائمة والفردي، بسلسلة من الجولات المكوكية الانتخابية بصعيد مصر يقودها الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، وأمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن .

المؤتمرات التي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً من كافة فئات المجتمع شهدت تفاعلاً وحماساً كبيرين من جانب الحضور تعاطياً مع حديث العطيفي الذي حرص على أن يدعو فيه المواطنين للتصويب كواجب وطني تجاه الدولة، مؤكداً أن الحزب يشارك بمبدأ التنوع لا التنازع والمشاركة لا المغالبة ضمن القائمة الوطنية.

الجولات تضمنت محافظات أسيوط وقنا وسوهاج التي شهدت زخماً كبيرا تخللها تأكيد العطيفي في كلمته، أن الهدف هو خدمة الوطن بالعمل والإرادة، متعهداً بأن يكن نواب حزب حماة الوطن في الصدارة لخدمة المواطنين.

كما وجه الشكر لكافة أهالي الصعيد وحفاوة الاستقبال لجولاته بمختلف المحافظات، وحرص على توجيه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي من قلب الصعيد وهتف قائلاً :" تحيا مصر  تحيا مصر .. يحيا حماة الوطن دائماً بكم"

ومن محافظة سوهاج بدأ مؤتمره بدقيقه حداد على روح النائبة الراحل رقية الهلالي، من مقر محافظتها الانتخابية.

وأشار العطيفي إلى أن الوفاء هو طريق تعلمه وقيادات الحزب من القيادة السياسية ذي الإدارة الحكيمة المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي سياسة الحزب التي تتمثل في الإخلاص والوفاء للبلد.

وأكد أن أهل الصعيد رمز للوطنية والوقوف خلف القيادة السياسية داعمين بدورهم الوطني، موضحاً أن الموتمرات هدفها كسب الثقة الدائم ولا تقتصر على حصد أصوات ومقاعد وحسب.

وأوضح أن العمل داخل حماة الوطن يشهد أكبر تجرد من الذات بتقديم نموذج سياسي ومدرسة سياسية قوامها الرئيسي الاحترام والصدق والإخلاص واحترام شعب مصر العظيم، ما أعقبه تصفيق حار وهتافات "تحيا مصر".

وأضاف أن "حزب حماة الوطن لديه تنظيم حزبي قوي شكلناه لينتشر بكافة ربوع مصر كنموذج سياسي محترم يرقى بطموحات الشعب المصري"، مؤكداً أنه وفق ضوابط صارمة تم اختيار مرشحي حزب حماة الوطن "ليمثلوا أهالينا خير تمثيل، مرشحين حاسين بكم من أبنائكم".

المؤتمرات شهدت بناءا على توجيه العطيفي قسماً من المرشحين على التواجد بين المواطنين وخدمتهم والتعرف على آمالهم والعمل عليها.

حماة الوطن القائمة الفردي المؤتمرات الانتخابية الجماهيرية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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