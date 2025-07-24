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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن: مصر تؤكد ريادتها في دعم غزة بإدخال المساعدات الإنسانية وسط العدوان الإسرائيلي

غزة
غزة
محمد الشعراوي

أكد أحمد عراقي، الأمين العام المساعد للتضامن الاجتماعي بحزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية تواصل أداءها الوطني والمسؤول تجاه القضية الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، مشيدًا بدخول شاحنات المساعدات الإنسانية صباح اليوم إلى القطاع، في خطوة تعكس نجاح الجهود المصرية الدبلوماسية والميدانية، والتزام مصر بثوابتها القومية والإنسانية تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

وقال عراقي في بيان له اليوم، إن التحركات المصرية المكثفة التي أفضت إلى إدخال المساعدات إلى غزة ليست وليدة اللحظة، بل تعبر عن سياسة ثابتة تتبناها القيادة السياسية، وعلى رأسها  الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاقًا من إيمان راسخ بعدالة القضية الفلسطينية وضرورة التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني تحت الحصار.

وأضاف أن دخول المساعدات إلى القطاع، يأتي ترجمة عملية لجهود مصر المتواصلة لفتح ممرات آمنة، ورفع الحصار، والتصدي للكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة، مشددًا على أن مصر تتحمل عبئًا كبيرًا في إدارة هذا الملف، بحكمة ومسؤولية، لحماية الفلسطينيين من آلة الحرب الإسرائيلية، وفي الوقت ذاته لحماية أمنها القومي من أي محاولات للمساس بسيادتها أو جرّها إلى مواقف غير محسوبة.

وطالب عراقي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، ودعم الجهود المصرية دون تردد، مشددًا على أن صمت المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في غزة لم يعد مقبولًا، وأن استمرار الانتهاكات بحق المدنيين، من نساء وأطفال، يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية.

وأوضح الأمين العام المساعد بحزب حماة الوطن، أن التحركات المصرية لا تقتصر على الجانب الإغاثي، بل تشمل جهودًا دبلوماسية مكثفة لوقف العدوان والتوصل إلى هدنة شاملة، مؤكدًا أن مصر تتحرك بوعي استراتيجي عميق لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشرعية الدولية، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذر عراقي من الدعوات المشبوهة التي تطالب بفتح معبر رفح بمعزل عن التنسيق الرسمي، مؤكدًا أن هذه الدعوات، رغم ما تحمله من شعارات، تهدد الأمن القومي المصري، وتخدم أجندات تسعى لتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض وقائع جديدة على الأرض، داعيًا إلى التصدي بحزم لهذه المحاولات، وعدم الانسياق وراء حملات التشكيك والتضليل، مؤكدا أن مصر ستبقى، قيادةً وشعبًا، الداعم الأول للقضية الفلسطينية، وأن موقفها الراسخ هو انعكاس لتاريخ طويل من التضحيات والمواقف المشرفة.

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