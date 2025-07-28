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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيريرا ينتظر تقريرًا طبيًا عن ثنائي الزمالك المصاب

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
منتصر الرفاعي

ينتظر البلجكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التقرير الطبي  للثنائي الزمالك المصاب.

ويخضع الثنائي المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وزميله المدافع صلاح مصدق، لفحص طبي اليوم الإثنين، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، للاطمئنان على حالتهما الصحية وموقف إصاباتهما، قبل انطلاق تدريبات اليوم.

ويهدف الفحص لتحديد موعد عودة الثنائي إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا لتجهيزهما للموسم الجديد.

وكان الثنائي قد تعرض لإصابة بشد عضلي خفيف خلال معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية، وذلك وفقًا لما أعلنه الزمالك عبر مركزه الإعلامي، عقب خضوعهما للفحوصات الطبية الأخيرة.

يانيك فيريرا الزمالك محمود بنتايك صلاح مصدق

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