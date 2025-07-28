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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 6600 رغيف مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالدقهلية

حملة تفتيش
حملة تفتيش
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز مستمرة يوميا، للتصدي لأي محاولات للتلاعب بالدعم والتأكد من وصوله لمستحقيه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخبز يثبت التلاعب فيه بقوت المواطنين وحقهم المشروع في الحصول على حصص الخبز المدعم والمطابق للمواصفات والملتزم بالاوزان المقررة.

وأوضح المحافظ  أنه في هذا الشأن تمكنت حملة تفتيشية ورقابية اليوم، من ضبط 6600 رغيف مدعم، بما يعادل 10 شيكارة دقيق، كانت معدة للبيع بسعر مضاعف في السوق السوداء، في مخالفة صارخة تحرم المواطنين من حقهم في الخبز المدعم.

وشملت الحملة عددًا من المخابز بمركز المنصورة، وتم تحرير العديد من المحاضر، أبرزها، 5 محاضر لنقص وزن رغيف الخبز المدعم، تراوح بين 17 و34 جرامًا ومحضر تصرف في كميات الدقيق المدعم بعدد 7 شيكارة، 4 محاضر لعدم وجود قائمة بيانات بالمخبز، 4 محاضر لعدم وجود سجل تفتيش، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخابز المخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة.

وأكد محافظ الدقهلية أن الحملات المفاجئة مستمرة ولن تتوقف، مشددًا على التعامل بكل حزم مع أي مخالفات تمس قوت المواطنين أو تحاول التربح من الدعم المقدم لهم، داعيًا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تُرصد داخل المخابز، وأضاف أن الدولة جادة في مواجهة أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين، وأن هذه الحملات الرقابية تمثل رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال الدعم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

شارك في الحملة التفتيشية ا محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، يرافقه الدكتور إسماعيل تركي والدكتور أحمد العيسوي من إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالدقهلية.

الدقهلية محافظ تموين حملات

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