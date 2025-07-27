محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة.. توجيهات بإخلاء شارع الجلاء ورفع الإشغالات

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية عددًا من شوارع وميادين مدينة المنصورة، لمتابعة مستوى النظافة ورفع الإشغالات والانضباط العام، وذلك في إطار جولاته اليومية حرصا منه على المتابعة المستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين.

ففي نطاق حي غرب المنصورة، تفقد المحافظ شارع الجلاء، فيما ووجّه محمد أمين، رئيس الحي، بسرعة إخلاء الشارع من الباعة الجائلين، مع التأكيد على تسكينهم في أماكن مناسبة، بما لا يعوق حركة المرور والسير للمشاة والمركبات، حرصا على صالح الباعة، وبما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن إخلاء شارع الجلاء من الباعة الجائلين، يأتي لتمكين مديرية الطرق الجهة المنفذة لأعمال الرصف وتطوير الشارع من استكمال أعمالها، وكذلك للبدء في أعمال أحواض الزهور والأشجار بالجزيرة الوسطى، والانترلوك وأعمدة الإنارة وإعادة المظهر الحضاري له.

وفي حي شرق المنصورة، وجه المحافظ للدكتور السعيد أحمد رئيس الحي، بسرعة رفع الإشغالات بمحيط تقاطع شارعي بنك مصر مع شارع حسين بك، ورفع كفاءة النظافة بالمنطقة، ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى، والمتابعة اليومية للمكان للحفاظ على المظهر الحضاري.

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من الشوارع بمدينة المنصورة شملت شارع الجمهورية والمشاية وشارع جيهان وعبد السلام عارف والمشاية وبنك مصر، مؤكدا على المتابعة المستمرة لأعمال النظافة واستمرار الحفاظ على المستوى اللائق ومنع كافة أشكال الإشغالات بجميع الشوارع، وحرص خلال جولته على التفاعل المباشر مع المواطنين، حيث استمع إلى آرائهم واطمأن منهم على مستوى الخدمات المقدمة في قطاعات النظافة والإشغالات والمرافق.

وأكد “ مرزوق ”أن جولاته الميدانية اليومية مستمرة بكافة أنحاء المحافظة، لمواجهة أية مظاهر للإهمال أو التعدي على حقوق المواطنين في بيئة نظيفة وآمنة، واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور، مشددًا على أن العمل الميداني هو السبيل الحقيقي للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق رضا المواطن.