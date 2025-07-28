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الأعلى للإعلام يحفظ شكوى المهن الموسيقية ضد طارق الشناوي بشأن راغب علامة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأعلى للإعلام: حفظ شكوى نقابة المهن الموسيقية ضد طارق الشناوي وخالد أبو بكر ومفيدة شيحة وسهير جودة

المجلس الاعلي للاعلام
المجلس الاعلي للاعلام
باسنتي ناجي

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، حفظ الشكوى المقدمة من نقابة المهن الموسيقية ضد الكاتب الصحفي والناقد الفني طارق الشناوي والأستاذ خالد أبو بكر، والسيدة مفيدة شيحة، وسهير جودة ، بشأن التناول الإعلامي في برامجهم ومداخلاتهم المُذاعة بتاريخ 22 يوليو  على قناة «النهار» لقرار النقابة الأخير بحق الفنان راغب علامة.


وصدر القرار بناءً على توصية لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير  وكيل المجلس، وذلك بعد مراجعة دقيقة للمحتوى المعروض حيث تبين خلوه من أية مخالفات مهنية أو تجاوزات إعلامية. 


وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التزامه الثابت بحماية حرية الرأي والتعبير، في إطار من المسئولية والمهنية، في ضوء ضوابط العمل الإعلامي وأخلاقياته.

المجلس الاعلي للاعلام الاهلي نقابه المهن الموسيقية

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