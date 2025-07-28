محافظ المنوفية يقرر النزول بدرجات القبول بالثانوى العام إلى 227 درجة بدلاً من 230

وافق اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على النزول بمجموع درجات القبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2025 / 2026 ، وذلك لإستكمال الكثافات الطلابية بعدد من المدارس بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ووفقاً لأعداد المتقدمين ، بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية .

حيث وافق محافظ المنوفية علي النزول بمجموع درجات القبول بالصف الأول الثانوي ( العام ، الرياضي ) من 230 درجة الى 227 درجة ، الثانوي العام ( الخاص ) من 215 درجة الي 210 درجة ، الثانوي العام ( خدمات ) من 210 درجة إلي 207 درجة ، وذلك بهدف إستكمال الكثافات الطلابية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور .

يأتي هذا انطلاقا من حرص واهتمام محافظ المنوفية على المستقبل التعليمي لأبنائه الطلاب ، موضحاَ أنه يسعى جاهداً للإرتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة للوصول بالمجتمع إلى مصاف الدول المتقدمة .