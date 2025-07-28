محافظ المنوفية يوافق مبدئيًا على تنفيذ نموذج فصل تعليمي لمرحلة رياض الأطفال

اطلع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على نموذج فصل تعليمي لمرحلة رياض الأطفال يتم تصميمه بنفس مواصفات الفصل الدراسي الطبيعي ومجهز بكافة أعمال الكهرباء والأثاث وذلك لاستيعاب عدد أكبر من طلاب مرحلة رياض الاطفال بالمدارس ذات الكثافة العالية، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد صلاح مدير مديرية التربية والتعليم ، محمد صلاح مزروع مدير عام التعليم الفني بالمديرية.

هذا وقد وافق محافظ المنوفية على هذه الفكرة من حيث المبدأ ووجه المختصين بتنفيذ نموذج للتجربة وفى حالة نجاح النموذج المقترح سيتم التوسع في تنفيذه ، مشيداً بجهود مديرية التربية والتعليم في عرض المقترحات وإيجاد البدائل الغير تقليدية لحل مشكلة الكثافات الطلابية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيتم تصنيع نموذج الفصل التعليمي من خلال مدارس التعليم الفني وبأقل الامكانيات المتاحة وتجهيزه بشكل يتناسب مع إمكانيات الفصل الدراسي ويعد مقاوم للأمطار والحرارة ، وذلك في إطار حرص المديرية على تطوير المنظومة التعليمية وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب كون قطاع التعليم من أهم القطاعات الحيوية الهامة وباعتباره أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية.