"صوت الشعب" يشيد بكلمة الرئيس حول غزة: جهود مصر لمساعدة الأشقاء لا ينكره إلا كل جاحد ومغرض

أشاد حزب "صوت الشعب"، بالكلمة التاريخية التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، حول الأوضاع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الكلمة توجز جزء من المجهود المصري لدعم الأشقاء الفلسطيين، الذي كان يتم المزايدة عليه من بعض الأبواق وقوى الشر خلال الأيام الماضية.

وأكد الحزب في بيان له، أن الجهد المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطيينة موضع إشادة وترحيب إقليمي ودولي، ولا ينكره إلا كل جاحد وناكر ومغرض، وأن مصر لا تقف أمام الصغائر وتسمو فوق كل هجوم مغرض وتسير في طريقها لدعم الأشقاء والحفاظ على أمنها القومي.

وأشار الحزب، إلى أن مصر لطالما رفعت الصوت عاليا للتحذير من آثار عدوان الاحتلال على غزة إنسانيا، وفتحت أبوابها لتقديم المساعدات للأشقاء في غزة، وناشدت في كل خطاباتها في كل المحافل الدولية بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية بصورة فورية ومستدامة وملائمة لأهالي القطاع.

وتضامن الحزب مع الرئيس السيسي في نداءه الذي وجهه للجميع وخاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بذل أقصى جهد لوقف الحرب في قطاع غزة.