اللعب للقلعة البيضاء شرف.. أول رد من عبد الحميد معالي لاعب للزمالك الجديد

أعرب المغربي عبد الحميد معالي لاعب الزمالك الجديد، عن سعادته بالانتقال للقلعة البيضاء قادماً من نادي اتحاد طنجة المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال اللاعب في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي :" لم أتردد لحظة في قبول عرض الزمالك، وشرف لي اللعب للقلعة البيضاء".

وشدد عبد الحميد معالي على أنه سعيد بالأجواء داخل نادي الزمالك وبحالة الترحاب والحب التي وجدها من الجميع داخل النادي سواء لاعبين أو جهاز فني.

وأكد اللاعب أنه سيبذل قصارى جهده مع النادي من أجل الظهور بأفضل مستوى، موضحاً أنه يطمح في تحقيق كافة البطولات التي سيشارك فيها مع الفريق الأبيض"

واختتم عبد الحميد معالي تصريحاته قائلاً:" أعلم أن جماهير الزمالك كبيرة في مصر وأفريقيا والعالم العربي، وسأبذل قصارى جهدي مع الفريق كي أكون عند حسن ظنهم بي ولمساعدة زملائي في حصد البطولات".