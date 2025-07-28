صحفي: مصر داعم أساسي للقضية الفلسطينية

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأوضاع في قطاع غزة .

وقال عماد الدين حسين في مداخلة هاتفية على قناة "الحياة"، :" هناك حملة ممنهجة تشن على الدولة المصرية لتشويه دورها في دعم قطاع غزة ".

وتابع عماد الدين حسين :" مصر طرف أساسي في دعم الشعب الفلسطيني "، مضيفا:" الرئيس السيسي وضح حقيقة الموقف المصري بشان غزة ".



وتابع عماد الدين حسين :" من مصلحة مصر الوطنية أن يستمر الشعب الفلسطيني على أرضه ".

واكمل عماد الدين حسين :" أي سيطرة إسرائيلية على غزة أو الضفة الغربية خطر على الامن القومي المصري ".

ولفت عماد الدين حسين :" مصر تعاملت مع حماس من اجل التوسط لوقف إطلاق النار في غزة "، مضيفا:" إسرائيل تستهدف تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين ومصر ترفض ذلك ".

