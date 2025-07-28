الهيئة الدولية لدعم الفلسطينيين: نثمن جهود مصر لإدخال المساعدات لقطاع غزة

علق صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشان الأوضاع في قطاع غزة .

وقال صلاح عبد العاطي في مداخلة هاتفية على قناة “ دي إم سي”: "مصر الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية".

وأضاف صلاح عبد العاطي : " مصر عكفت على إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة طوال فترة العدوان الإسرائيلي على غزة ".

وتابع صلاح عبد العاطي :" الاحتلال أغلق كل معابر قطاع غزة ومنع دخول المساعدات لقطاع غزة ".

واكمل صلاح عبد العاطي: "نثمن الجهود المصرية التي عملت على إدخال المساعدات لقطاع غزة ".

