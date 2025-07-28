ميمي جمال: اهدي تكريمي في المهرجان القومي للمسرح المصري لروح زوجي وحبيبي

نظمت إدارة مهرجان القومي للمسرح المصري اليوم ندوة لتكريم الفنانة القديرة ميمي جمال ضمن فعاليات الدورة 18 من المهرجان ، وسط حضور فني و جماهيري كبير.

وعبرت ميمي جمال في كلمتها خلال الندوة، عن امتنانها العميق لهذا التكريم، مؤكدة أنها تهديه الي روح زوجها الفنان الراحل حسن مصطفى الذي وصفته بأنه كان ضهرها و سندها " في الحياة.

و أضافت ميمي جمال " زوجي الله يرحمه ، رغم كل أعماله الفنية اللي قدمها ، ماخدش تكريم يليق بحجمه و تاريخه علشان كده انا باهدي له التكريم ده من قلبي.

استطردت “ اللي بتقف جنب نجم كوميدي لازم تكون واعية و ما تبوظش الايفيه في أي دور و ده اللي خلي الجمهور يحبني و يحس بصدق تمثيلي”.

و خلال الندوة استعرضت ميمي جمال محطات من مشوارها الفني الطويل و تحدثت عن كواليس أعمالها مع أبرز نجوم الكوميديا في مصر.