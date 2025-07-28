أبو الغيط أمام مؤتمر حل الدولتين: الفلسطينيون تعرضوا للإبادة على مدى أشهر

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أمام مؤتمر حل الدولتين، إن الفلسطينيين تعرضوا على مدى أشهر للإبادة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأكد السفير أحمد أبو الغيط، أن "الشرق الأوسط الجديد يبدأ من خلال حل الدولتين".

وقد انطلقت أعمال المؤتمر الدولي لحل الدولتين في الأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة مشتركة فرنسية – سعودية، وسط مقاطعة إسرائيلية أمريكية.

وخلال الافتتاح، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن حل الدولتين هو المسار الوحيد الموثوق به لتحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهو "الشرط الأساسي" للسلام في الشرق الأوسط، لكنه عاد وحذر من أننا "وصلنا إلى نقطة الانهيار" وأن هذا الحل "أبعد من أي وقت مضى".