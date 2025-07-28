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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الوطنية للانتخابات: الدعاية الانتخابية للشيوخ مستمرة حتى نهاية الشهر

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات
عادل نصار

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ مازالت مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري، موضحًا: "لم نرصد حتى الآن أي خروقات لضوابط الدعاية الانتخابية، ونتمنى أن يستمر الحال على ذلك".

وأضاف  المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في لقاء خاص مع الإعلامي هشام عبد التواب، ببرنامج "الشارع النيابي"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ مدونة السلوك الانتخابي الصادرة عن الهيئة بها جميع الجزاءات المتعلقة بخرق قواعد أو ضوابط القواعد الانتخابية.

وحول حدود الانفاق المالي الخاصة بالدعاية الانتخابية للمرشحين، أكد  المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة أصدرت قرارها رقم 20 لسنة 2025 بتشكيل لجان من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات لرصد أي خروقات لضوابط الدعاية الانتخابية، ولهذه اللجان مراقبة حسابات ومصادر تمويل الدعاية الانتخابية.

وأوضح  المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن : "ننسق بشكل تام مع البنك الأهلي وبنك مصر وهيئة البريد للاطلاع على حسابات المرشحين أول بأول، وثمة ضوابط للدعاية الانتخابية كلها منشورة على الموقع الرسمي للهيئة".

الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي الدعاية الانتخابية مجلس الشيوخ حازم بدوي

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