مستشار المفتي يدعو لإطلاق مبادرة شاملة لفضح الجماعات الإرهابية

أكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، أن الكيان الصهيوني وجماعة الإخوان الإرهابية وجهان لعملة واحدة، مشيرًا إلى أن هدفهما المشترك هو إسقاط الدولة المصرية.

وقال الدكتور إبراهيم نجم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن هناك من يسعى لتشويه الصورة المصرية من خلال الأكاذيب والشائعات، مشددًا على ضرورة وجود حالة استنفار وطني لحماية الشرف الوطني.

وأضاف أن مصر دولة عظيمة فكريًا وثقافيًا وحضاريًا، مؤكدًا أن السكوت في هذا التوقيت خيانة للوطن، داعيًا إلى وضع أجندة وطنية واضحة للتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار.

وأوضح أن ما يُكتب عن الجماعة الإرهابية يجب أن يُترجم ويُرسل إلى العالم، داعيًا لإطلاق مبادرة شاملة للدفاع عن الشرف المصري وفضح الجماعات الإرهابية أمام المجتمع الدولي، لافتًا إلى أنه تواصل مع صحف عالمية لكنه لم يجد استجابة.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام العالمية تعمل وفق أجندات مشبوهة، مؤكدًا أن معركة الإخوان ليست مع النظام فقط بل مع الشعب نفسه، الذي أصبح أكثر وعيًا ويدرك حقيقة المؤامرة، وهو في ظهر دولته دائمًا.