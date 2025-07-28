Microsoft تختبر واجهة "Copilot Discover" الجديدة في نظام Windows 11

تواصل شركة Microsoft اختبار طرق جديدة لتعزيز تجربة مستخدمي نظام Windows 11، وآخر ما تعمل عليه هو لوحة واجهات Widgets بتصميم جديد كليًا، حيث يتم استبدال موجز أخبار MSN الكلاسيكي بميزة جديدة تُدعى Copilot Discover.

موجز جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي

يعتمد التصميم الجديد على الذكاء الاصطناعي لتنسيق القصص والأخبار المعروضة، بناءً على اهتمامات المستخدم وسجل استخدامه لخدمة Copilot.

المظهر العام للموجز يشبه تصميم موجز MSN السابق، لكنه أكثر نظافة وتنظيمًا. وتظهر القصص في مربعات كبيرة ونصوص بارزة، ما يجعلها أكثر وضوحًا وسهولة في القراءة.

أداء أسرع وتجربة تفاعلية محسّنة

توفّر النسخة التجريبية من Copilot Discover أداءً أسرع وحركة أكثر سلاسة في التمرير والتنقل، كما تم تحسين تجربة التفاعل مع القصص، حيث يمكن للمستخدم تمرير المؤشر فوق القصة لتقييمها، أو حفظها للقراءة لاحقًا، أو متابعة أو حظر جهات النشر المعينة، وفي حال احتوت القصة على فيديو، سيتم تشغيله تلقائيًا عند التمرير عليه.

إشعارات ذكية وقابلة للتخصيص

أضافت Microsoft أيضًا زر Notifications في أعلى الموجز، لعرض تنبيهات عاجلة مثل الأخبار العاجلة، تحديثات الطقس، وتغيّرات سوق الأسهم.

ويمكن للمستخدم تخصيص الإشعارات واختيار إيقاف أنواع معينة منها.

تجربة قراءة داخلية قيد الاختبار

تعمل Microsoft أيضًا على ميزة تسمح بقراءة المقالات مباشرة داخل لوحة الواجهات دون الحاجة إلى فتح المتصفح، وهو تغيير من شأنه أن يجعل التجربة أكثر تكاملاً وسرعة.

فصل الواجهات عن الموجز

أحد التغييرات اللافتة في التصميم الجديد هو فصل الواجهات (Widgets) عن الموجز الرئيسي، حيث أصبحت الآن في تبويب منفصل يمكن الوصول إليه من الزاوية العليا اليسرى.

ولم يتبقَّ على الصفحة الرئيسية سوى واجهة الطقس، والتي لا يمكن نقلها أو تغيير حجمها بعد الآن.

تخصيص شاشة القفل

تختبر Microsoft كذلك إمكانية تثبيت وتخصيص الواجهات على شاشة القفل، وهي خطوة قد تساهم في تشجيع المزيد من المطورين على إنشاء واجهات مخصصة لنظام Windows 11.

التصميم الجديد: عرض جانبي فقط

من الملاحظ أيضًا أن لوحة الواجهات الجديدة لا يمكن عرضها بوضع ملء الشاشة، بل تظهر فقط كلوحة جانبية طويلة وضيقة على الجانب الأيسر من الشاشة، وهو تصميم يُشبه واجهة MacBook ولكن في الاتجاه المعاكس.

اختبار محدود قبل التوسعة

لا تزال الميزة الجديدة في مراحل الاختبار الأولية ضمن برنامج Search Labs، ويتم تجربتها على مجموعة محدودة من المستخدمين.

وإذا حصلت على تقييمات إيجابية، يُتوقع أن تُطرح بشكل أوسع في تحديثات قادمة لنظام Windows 11.

توضح هذه التجربة الجديدة من Microsoft اهتمام الشركة بتحسين التفاصيل الصغيرة في تجربة الاستخدام، وقد يكون تحديث واجهة الواجهات Copilot Discover خطوة مهمة نحو تجربة أكثر ذكاء وتنظيمًا لمستخدمي Windows.