لن نسمح بضياع قضيتكم ولن نسمح بتهجيركم.. نشأت الديهي يوجه رسائل هامة للفلسطينيين

وجه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة للفلسطينيين، قائلا "بقول للفلسطينيين في كل الأراضي المحتلة مصر معكم، أنتم منا ونحن منكم قولا واحدا، لن نترككم ولن نسمح بضياع قضيتكم ولن نسمح بتهجيركم ولن نسمح بتصفيتكم ولن نزايد بقضيتكم ولن نناور بقضيتكم ولن نتجار في قضيتكم".

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن "قضيتكم ليست موضع مزايدة أو مقايضة أو مناورة، عرض علينا مقايضات عدة حتى نسمح بالتهجير ولنا ما لنا منذ أيام محمود النقراشي باشا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشوار طويل من خيانة الاخوان

وتابع “يُروّج البعض كذباً أننا نغلق معبر رفح ونحاصر غزة، ويتهموننا زوراً بأننا جزء من منظومة صهيونية. هذا كلام لا أساس له من الصحة، وهدفه فقط الإساءة إلى الجيش المصري والدولة المصرية.”