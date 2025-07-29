رفض الاعتراف بتمديد عقده.. آخر تطورات أزمة تجديد ديانج مع الأهلي

كشف الإعلامي ماركو مراد تفاصيل تتعلق بالمالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي، حول مسألة تجديد اللاعب عقده مع النادي الأهلي.

وقال ماركو مراد، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن «المالي أليو ديانج عقد جلسة خاصة مع محمد يوسف المدير الرياضي، أكد خلالها تمسكه بتأجيل مناقشة تجديد عقده إلى شهر يناير المقبل».

وأضاف ماركو مراد أن ديانج شدد خلال الجلسة على عدم اعترافه هو ووكيله بإضافة موسم جديد لعقده الحالي، الذي يعتبره غير قانوني لكونه بديلًا عن موسم الإعارة الذي قضاه خارج الأهلي.

وأشار ماركو مراد إلى أن اللاعب طلب مناقشة أي عرض جديد بشأن التجديد أو تعديل عقده في وقت لاحق، بالتزامن مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، كما أبدى رغبته في تنفيذ وعود سابقة من مسؤولي الأهلي بزيادة المقابل المالي أو منحه فرصة جديدة للاحتراف الخليجي بنظام الإعارة خلال الموسم الحالي.

وتابع قائلًا: «من جانبه، يتمسك النادي الأهلي ببقاء اللاعب ويرفض فكرة خروجه معارًا، في ظل القناعة الفنية بأهميته، مع التأكيد على فتح باب التفاوض معه مجددًا لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة».

وواصل قائلًا: «المعلومات التي وصلت لنا أن هناك كلام عن أن بيراميدز يفاوض اللعب وعرض عليه مبلغ مليوني دولار سنويًا من أجل التعاقد مع اللاعب، في حين أن الأهلي لن يدفع بأي حال من الأحوال أكثر من مليون و400 ألف دولار سنويًا للاعب».