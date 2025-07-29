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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد جاد الله: الأهلي يواجه مشكلة بسبب اللاعبين الذين استقطبهم.. وعبد القادر لن يبقى في الفريق| فيديو

الاهلي
الاهلي
يارا أمين

تحدث خالد جاد الله، لاعب الأهلي السابق، عن التحديات التي تواجه الفريق في الموسم المقبل في ظل استقطاب أكثر من لاعب نجم في الفريق، وموقف بعض اللاعبين من الاستمرار أو الرحيل عن الفريق.

وقال خالد جاد الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أنا قلت سابقًا إن الأهلي لو وصله عرض كبير للتعاقد مع وسام أبو علي عليه أن يبيعه وهو ما حصل، والأهلي حقق مكاسب مادية من هذه الصفقة

وأردف قائلًا: «نتمنى التوفيق لوسام أبو علي في مسيرته، واللاعب حسن صورته مع جماهير الأهلي بما نشره عبر صفحته بعد رحيله عن الأهلي».

وأكد جاد الله أن المشكلة التي تواجه الأهلي أن كل لاعب من اللاعبين الذين استقطبهم الأهلي يشعر بأنه الأفضل في مركزه.

وأشار جاد الله إلى أن أن موقف أليو ديانج مع الأهلي أن اللاعب غير متأكد من أنه سيشارك بشكل أساسي مع الفريق، لذلك هو يماطل في مسألة التجديد، والوضع بالنسبة للاعب يتوقف على مسألة اللاعب من عدمه.

وأضاف جاد الله أن «اللاعب لو شعر أنه من اللاعبين الذين سيعتمد عليهم المدير الفني فإنه سيبقى مع الفريق».

وتابع قائلًا: «أنا تابعت اللاعب في الدوري السعودي مع نادي الخلود، واللاعب قدم مستويات عادية ولم يقدم مستوى عالٍ».

ورأى جاد الله أن أي لاعب لا يريد البقاء في الأهلي يجب رحيله واستقدام لاعب آخر.

وأكد جاد الله أن أحمد عبد القادر لن يبقى في النادي الأهلي ولن يرضخ للسياسة التي يسعى الأهلي لها، وذلك من معرفته لشخصية اللاعب وقتما كان في فريق الناشئين.

وأردف قائلًا: «النادي الأهلي شايل هم أن اللاعب يرحل عن الأهلي ويذهب لنادي الزمالك والإدارة تخشى من غضب الجماهير إذا رحل اللاعب عن النادي وذهب للزمالك، وهذا هو تفكيرنا في مصر».

خالد جاد الله الأهلي ماركو مراد صدى البلد وسام أبو علي أليو ديانج

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