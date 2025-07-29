ترامب يمنح ستارمر "الضوء الأخضر" للاعتراف بدولة فلسطينية

اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يُنظر إليه كواحد من أقوى داعمي إسرائيل، تحولا واضحا في موقف الولايات المتحدة الداعم لإسرائيل، معربا أيضا عن قلقه من الصور والتقارير التي تظهر معاناة الأطفال من الجوع في قطاع غزة.

ونوه ترامب، خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أثناء زيارته إلى اسكتلندا، أن الولايات المتحدة لن تعترض على خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية، بحسب ما أفادت به صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وقالت الصحيفة إن ترامب أزال عقبة رئيسية أمام ستارمر للإعتراف رسميا بدولة فلسطينية، بينما يستعد رئيس الوزراء البريطاني لمناقشة القضية في اجتماع وزاري حاسم هذا الأسبوع.