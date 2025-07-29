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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق اليوم الثلاثاء

الاسماك والجمبري
الاسماك والجمبري
ولاء عبد الكربم

شهدت أسعار الأسماك والجمبري اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 حالة من الاستقرار النسبي بالأسواق المصرية، مع تفاوت طفيف في بعض الأصناف بين الجملة والتجزئة، في ظل استمرار الطلب المتزايد مع بداية موسم الصيف.

أسعار الأسماك اليوم:

البلطي الكبير: من 82 إلى 86 جنيهًا للكيلو

البلطي المتوسط: من 74 إلى 80 جنيهًا للكيلو

البلطي الأسواني: من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو

البوري الكبير: من 160 إلى 220 جنيهًا للكيلو

البوري الصغير: من 80 إلى 120 جنيهًا للكيلو

القاروص والوقار: من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو

السبيط (كاليماري): من 220 إلى 350 جنيهًا للكيلو

الكابوريا: من 100 إلى 190 جنيهًا للكيلو


أسعار الجمبري بأنواعه:

الجمبري الكبير: من 520 إلى 620 جنيهًا للكيلو

الجمبري المتوسط: من 200 إلى 400 جنيهًا للكيلو

الجمبري الصغير: من 180 إلى 400 جنيهًا للكيلو

الجمبري المجمد: من 175 إلى 475 جنيهًا للكيلو


الجمبري الجامبو: 479 جنيهًا للكيلو

الجمبري الوسط: 323.80 جنيهًا للكيلو

السبيط: 408.90 جنيهًا للكيلو

فيليه بلطي: 185.90 جنيهًا للكيلو

الكابوريا: 149.20 جنيهًا للكيلو

ماكريل مجمد: 108 جنيهات للكيلو

سردين مجمد: 105.50 جنيهًا للكيلو

بلطي أسواني (رسمي): 94–95 جنيهًا للكيلو


رؤية عامة للسوق


تعكس الأسعار الحالية حالة من التوازن بين العرض والطلب، مع توفر كميات مناسبة من المنتجات البحرية في الأسواق. ويتوقع أن تشهد بعض الأصناف ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار مع نهاية الأسبوع، خاصة مع تزايد حركة الشراء في المدن الساحلية والمصايف.

الأسماك الجمبري الأسواق المصرية

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