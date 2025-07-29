تحرك الفوج الخامس لشاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بتحرك الفوج الخامس لشاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة.

اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يُنظر إليه كواحد من أقوى داعمي إسرائيل، تحولا واضحا في موقف الولايات المتحدة الداعم لإسرائيل، معربا أيضا عن قلقه من الصور والتقارير التي تظهر معاناة الأطفال من الجوع في قطاع غزة.

وقال ترامب، خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أثناء زيارته إلى اسكتلندا، إن الولايات المتحدة لن تعترض على خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية، بحسب ما أفادت به صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

وقالت الصحيفة إن ترامب أزال عقبة رئيسية أمام ستارمر للاعتراف رسميا بدولة فلسطينية، بينما يستعد رئيس الوزراء البريطاني لمناقشة القضية في اجتماع وزاري حاسم هذا الأسبوع.