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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أصغر سيارة كهربائية من هوندا قادرة على إمداد منزلك بالطاقة

سيارة هوندا N one
سيارة هوندا N one
عزة عاطف

رغم حجمها المتناهي الصغر، تمكنت هوندا N-One e: من لفت الأنظار خلال ظهورها الأولي في مهرجان جودوود للسرعة، لتعود وتعلن عن نفسها رسميًا بنسخة إنتاجية مخصصة للسوق الياباني. 

تعكس هذه السيارة الكهربائية الصغيرة فلسفة هوندا في تقديم حلول تنقل ذكية ومدمجة تناسب المدن العصرية المزدحمة.

مواصفات سيارة هوندا الصغيرة

يبلغ طول N-One e: أقل من 3,400 ملم، مما يضعها ضمن فئة السيارات "كِي" اليابانية فائقة الصغر. 

وتجهز السيارة بمحرك كهربائي وحيد بقوة 63 حصانًا (47 كيلووات) فقط، وهي قوة كافية لتلبية احتياجات التنقل داخل المدن.

وتشير التقديرات إلى أن السيارة تعتمد على نفس المنظومة الكهربائية المستخدمة في طراز N-Van e، والتي توفر مدى سير يصل إلى 245 كم بشحنة واحدة. 

وبفضل حجمها الأصغر، من المرجح أن تقطع N-One مسافة أطول قليلًا في الظروف المثالية.

شحن سريع وسهل

تقبل N-One الشحن بتيار مستمر بقوة 50 كيلوواط، وهو ما يُعد شحنًا سريعًا لهذه الفئة، ويمكن ملء بطاريتها بالكامل في نحو 30 دقيقة فقط. 

ورغم عدم وجود دعم للشحن اللاسلكي داخل المقصورة، إلا أن التصميم الداخلي يوفر حلولًا عملية لتخزين الأجهزة وربطها بمنافذ الشحن التقليدية.

تحمل مقصورة N-One طابعًا عصريًا بسيطًا، مع توازن بين الحداثة والأزرار المادية، بما في ذلك مفتاح دوار للتحكم بالصوت وأزرار تشغيل/إيقاف ونقل السرعة مستوحاة من طرازات هوندا العالمية.

يوجد رف مخصص أسفل الشاشة لوضع الهاتف الذكي بالقرب من منفذ الشحن، كما أن المقاعد الخلفية قابلة للطي بنسبة 50:50 لتوفير مساحة تخزين مرنة. 

ويضيف المؤشر الضوئي أعلى لوحة القيادة لمسة مستقبلية تظهر مستوى شحن البطارية بوضوح للسائق.

الميزة الفريدة التي تقدمها N-One هي خاصية Vehicle-to-Load (V2L)، التي تتيح استخدام السيارة كمصدر طاقة خارجي لتشغيل أجهزة كهربائية مثل الدراجات الكهربائية، الحواسيب المحمولة، أو حتى إنارة المنازل أثناء انقطاع التيار الكهربائي. 

وتتطلب هذه الميزة شراء محول كهربائي من كتالوج ملحقات هوندا.

إطلاق قريب في اليابان وأوروبا

ستبدأ مبيعات هوندا N-One e: في اليابان اعتبارًا من سبتمبر المقبل، وهو الموعد ذاته الذي من المتوقع أن تظهر فيه عالميًا في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات (IAA) في مدينة ميونيخ الألمانية. 

وحتى الآن، لا توجد خطط رسمية لإطلاق السيارة في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعزز تركيز هوندا على الأسواق الآسيوية والأوروبية.

هوندا N-One e ليست مجرد سيارة كهربائية مدمجة، بل تمثل توجهًا ذكيًا نحو التنقل المستدام والعملي في المدن. 

تجمع بين التصميم الجذاب، والوظائف الذكية، ومدى السير المعقول، إلى جانب قدرة على توفير الطاقة للمنزل، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن سيارة عملية، أنيقة، وصديقة للبيئة في آنٍ واحد.

سيارة هوندا هوندا N One e أصغر سيارة هوندا سيارة كهربائية سيارات

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