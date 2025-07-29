تعليم الوادي الجديد: انطلاق الحقيبة التدريبية لدعم تنمية وتطوير تدريس اللغة الفرنسية (Trefle)

صرّح الدكتور سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، بانطلاق الحقيبة التدريبية الخاصة بدعم تنمية وتطوير تدريس اللغة الفرنسية (Trefle)، وذلك بالتنسيق مع إدارة التدريب وتوجيه عام اللغة الفرنسية بالمديرية، وبالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الفرنسية للتنمية.

ويأتي ذلك في إطار خطة العمل لعقد تدريبات لمعلمي اللغة الفرنسية بالمدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات، والمدارس اليابانية بجميع الإدارات التعليمية، على المنهج الجديد المقرر تدريسه لتلاميذ الصف الأول الإعدادي بالمدارس الرسمية والمدارس الرسمية المتميزة للغات، للعام الدراسي .