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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تعزيزًا للتواصل المجتمعي.. جولة تعريفية لوفد البترول بمشروعات السويس الجديدة

اسماء مخلوف
اسماء مخلوف
ٱية الجارحى

 استقبلت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، ومسئولو الجهاز، في إطار تفعيل مبادرة "اعرف مدينتك"، وفدًا من شركة السويس لتصنيع البترول، في زيارة تعريفية تهدف إلى التعرف على مقومات مدينة السويس.

الجديدة، والمشروعات التنموية الجاري تنفيذها، وتعزيز الوعي بما تشهده مدن الجيل الرابع من تطور عمراني متسارع.

بدأت الزيارة بعقد اجتماع بمقر الجهاز، تم خلاله استعراض أبرز المشروعات الحالية وخطط التنمية المستقبلية، بالإضافة إلى تقديم عرض توضيحي تناول المخطط العام للمدينة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، الذي يمثل نقطة جذب للمهتمين بمجال التنمية العمرانية.

ثم تفقد مسئولو الجهاز والشركة، عددًا من المشروعات السكنية، إلى جانب مدارس وحضانات جارٍ تنفيذها ضمن خطة توفير الخدمات الأساسية، واطلع الوفد على آليات التنفيذ والمعايير الفنية والمعمارية المعتمدة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود تعزيز التواصل المجتمعي، والتعريف بما تحققه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من إنجازات ملموسة على أرض الواقع، تسهم في ترسيخ مكانة المدن الجديدة كوجهات تنموية واعدة تدعم الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.

أسماء مخلوف اعرف مدينتك السويس

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