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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كندا وأمريكا تكثفان محادثاتهما بشأن الرسوم الجمركية

الولايات المنحدة الاميركية
الولايات المنحدة الاميركية
وكالات

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إن المباحثات التي تجريها كندا والولايات المتحدة من أجل التوصل لاتفاق تجاري دخلت مرحلة مكثفة، مؤكداً أن التوصل إلى اتفاق لا يتضمن فرض أي رسوم جمركية احتمال بعيد.

وأضاف للصحفيين أن الطرفين يسعيان إلى التوصل إلى اتفاق بحلول أول أغسطس، وهو الموعد الذي هدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 35% على بعض الواردات الكندية.

وقال كارني "المفاوضات في مرحلة مكثفة. إنه تفاوض معقد… لن نوقع إلا على الاتفاق المناسب".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "هناك أرضية (تفاهم) ممكنة، لكن علينا الوصول إليها وسنرى ما سيحدث".

وأبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمس الأحد اتفاقاً تجارياً إطارياً يتضمن فرض رسوم جمركية تبلغ 15% على معظم البضائع الأوروبية.

وأوضح كارني في وقت سابق من الشهر الجاري أن كندا التي ترسل 75% من صادراتها إلى الولايات المتحدة من المرجح أن تضطر إلى الموافقة على بعض الرسوم الجمركية.

وقال عند سؤاله عما إذا كانت كندا ستنجو من أي رسوم "من غير المحتمل أن تُبرم اتفاقات دون أي رسوم على الإطلاق... لكن السؤال هو: ما مستوى هذه الرسوم؟ وما حجمها؟".

مارك كارني كندا الولايات المتحدة

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