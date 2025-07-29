نائب المحافظ يشارك أيتام سوهاج في يوم ترفيهي بالمدينة الجديدة| صور

شارك الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج مجموعة من الأطفال الأيتام في فعاليات يوم ترفيهي مميز بمدينة سوهاج الجديدة، شمل مشاهدة عرض سينمائي لفيلم كارتون، والاستمتاع بعدد من الألعاب والأنشطة الترفيهية في إطار جهود الدولة المتواصلة لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا، وحرصها على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الأيتام.

محافظة سوهاج

تأتي هذه المبادرة ضمن خطة متكاملة تستهدف دمج الأطفال الأيتام في المجتمع، وفتح المجال أمامهم للمشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية.

وأكد الدكتور محمد عبد الهادي أن القيادة السياسية تضع رعاية الأيتام على رأس أولوياتها.

وأشار إلى حرصه على تنفيذ عدد من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الأطفال، وتوفير بيئة حاضنة وداعمة تساعدهم على النمو السليم نفسيًا واجتماعيًا.

وأوضح نائب المحافظ أن مثل هذه الأنشطة تسهم في رفع معنويات الأطفال، وتعزيز شعورهم بالانتماء والاهتمام، لافتًا إلى استمرار تنظيم فعاليات مماثلة خلال الفترات المقبلة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لهذه الفئة المهمة من أبناء الوطن.

وسادت أجواء من السعادة والبهجة بين الأطفال المشاركين، الذين أعربوا عن امتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية، مقدمين الشكر لنائب المحافظ ولجميع القائمين على المبادرة.