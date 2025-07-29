الهلال الأحمر الفلسطيني يشيد بجهود مصر في تخفيف معاناة أهالي القطاع

قالت نبال فرسخ، المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الأشقاء في مصر يلعبون دورا محوريا في توفير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ بداية الحرب، متابعة: “اليوم نتحدث عن استئناف دخول المساعدات الإنسانية للقطاع بعد منعها من قبل الاحتلال لفترة”.

وأضافت “فرسخ”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن "ما يدخل من مساعدات للقطاع أعداد قليلة، ونحن نحمل الاحتلال الإسرائيلي مسئولية عرقلة دخول المساعدات الإنسانية".

ولفتت إلى أن شاحنات المساعدات تخضع لعملية تفتيش طويلة ومعقدة من قبل الاحتلال، ما يؤدي إلى دخول محدود من شاحنات غير كافية للأهالي في القطاع.

وأشارت إلى أن الشاحنات التي دخلت أمس، الاثنين، وأمس الأول، الأحد، تعرضت للسرقة ولم تصل إلى مستحقيها داخل القطاع، مشيدة بجهود الدولة المصرية في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني قدر الإمكان منذ بداية الحرب.