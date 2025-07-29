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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المصريين بالخارج بمستقبل وطن: تشكيل غرفة عمليات لحث الجاليات المصرية بالمشاركة في الانتخابات

النائب الدكتور محمود حسين
النائب الدكتور محمود حسين
ماجدة بدوى   -  
عبد الرحمن سرحان

عقدت الأمانة المركزية المصريين بالخارج ،بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، اجتماعات مكثفة مع أعضاء الأمانة بدول الخليج وبعض الدول الأوروبية، عبر برنامج زووم لبحث الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ ودعم مرشحي الحزب على مقاعد القائمة والفردي.

واستعرض النائب محمود حسين ، رئيس الأمانة، خلال الاجتماع التكليفات الحزبية بضرورة الخروج للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج ، والتي ستجرى في الأول والثاني من أغسطس المقبل ، وذلك دعما للدولة المصرية ،وضرورة استثمار تلك الفرصة التى منحتها الدولة لهم بالتواجد والمشاركة فى كل الاستحقاقات الدستورية.

وأوضح "حسين " أن الأمناء المساعدين وأعضاء الأمانة العامة إلى جانب اعضاء الحزب فى تلك الدول شاركوا في الاجتماع ، الي جانب بعض من ابناء مصر فى الخارج المهتمين بدعم الدولة المصرية ،وتم الاتفاق على التنسيق التام مع السفارات المصرية فى الخارج والقنصليات العامه والروابط لابناء المحافظات فى تلك الدول.

وأكد أنه سيتم عقد عقد عدة لقاءات مع مرشحى القائمة الوطنية، وايضا مع قيادات الحزب وعلى رأسهم النائب احمد عبد الجواد وممثلين عن القوائم الفردية بالمحافظات، وستقوم الامانة بعمل غرفة عمليات ومتابعة بتلك الدول مع الامانة العامة بالحزب، والأمانة المركزية للمصريين بالخارج.


ونقل النائب الدكتور محمود حسين ، تحيات الأمين العام للحزب النائب احمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام لابناء مصر فى الخارج لافتا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، منح المصريين بالخارج اهتماما غير مسبوق من خلال إطلاق مبادرات حقيقية على الارض ، مثل مبادرة بيت الوطن، ومبادرة السيارات ،ومبادرة تصحيح الأوضاع فى القوات المسلحة لابناء مصر فى الخارج،.

وأشار إلي أن تم إطلاق أيضا العديد من المبادرات، التى تقوم عليها الان وزارة الخارجية وسيتم الإعلان عنها فى مؤتمر المصريين بالخارج فى الرابع ، مثمنا الروح الوطنية التى أبداها المتحدثون فى تلك الاجتماعات وأنهم رموز وطنية لهم بصمات سابقة فى العمل العام وحب الوطن والالتفاف حول قائدها القوى الأمين الرئيس عبدالفتاح السيسي.


ووجه النائب محمود حسين، رسالة لكل ابناء مصر فى الخارج بضرورة التواجد فى تلك المهمه الوطنيه الجديده، والاستحقاق الوطنى، ودعم مصر من خلال الخروج بكثافه ليشهد العالم، على ان المصريين دائما فى المواقف الصعبه على قلب رجل واحد ، حتي تكون الانتخابات بالخارج كالعادة القوة الدافعة المحركة لأبناء مصر فى الداخل.

مستقبل وطن مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ محمود حسين انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج

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