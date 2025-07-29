وزيرا البترول بمصر والإمارات يتفقان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، وذلك بإمارة أبوظبي، التعاون في كافة المجالات الخاصة بقطاع الطاقة، في ضوء التزام البلدين بتعزيز الشراكة في هذا المجال، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتحقيق التكامل الإقليمي.

وأوضحت وزارة البترول، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الوزيرين اتفقا على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من كلا الوزارتين، للاستفادة من قصص النجاح الخاصة بكل وزارة.

جاء اللقاء في إطار المحور السادس لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والخاص بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتأمين مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية كمركز إقليمي للطاقة.

وفي ختام اللقاء، وجه بدوي الدعوة إلى نظيره الإماراتي لزيارة مصر.