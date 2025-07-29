مباراتان وديتان في أجندة الزمالك استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة مديره الفني البلجيكي يانيك فيريرا، تدريباته استعدادًا لانطلاق بطولة الدوري المصري لموسمه الجديد 2025-2026، المقرر لها 8 أغسطس المقبل، إذ يقص الفارس الأبيض شريط مبارياته بمواجهة سيراميكا كليوباترا، وفقا لما أسفرت عنه قرعة البطولة.

مواعيد مباريات الزمالك الودية

وفي إطار التحضيرات، قرر يانيك فيريرا خوض عدد من المباريات الودية لرفع جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، إذ يخوض الزمالك مواجهتين وديتين خلال الأيام المقبلة، الأولى أمام غزل المحلة يوم الخميس 31 يوليو، والأخرى أمام بروكسي يوم الجمعة 1 أغسطس.

وعاد الزمالك إلى التدريبات الجماعية على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، بعد انتهاء معسكره المغلق الذي أقيم بالعاصمة الإدارية، وشهد أداء ثلاث مباريات ودية أمام فرق رع، والشمس، ووادي دجلة، في إطار البرنامج الإعدادي للموسم الجديد.

ويأمل الزمالك في بداية قوية تعكس طموحات الفريق في المنافسة على لقب الدوري، في ظل تجهيزات مكثفة من الجهاز الفني لتجربة أكبر عدد من اللاعبين قبل بداية المشوار الرسمي.