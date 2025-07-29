محافظ المنوفية يتفقد الدفعة الثانية لمشروع "صكوك الأضاحي" لتوزيعها على الأسر

شهد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية استلام الدفعة الثانية من مشروع " صكوك الأضاحي " لعام 2025 ، لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة.

وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية ودورها المجتمعي لمساندة الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد رجب خليفة مدير مديرية الأوقاف بالمنوفية.

وتفقد محافظ المنوفية سيارة صكوك لحوم الأضاحي أمام ديوان عام المحافظة والتي تحتوى على 2 طن من اللحوم لتوزيعها على الأسر الأكثر استحقاقاً من خلال إدارات الأوقاف والوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وفقاً لكشوف الاستحقاق المعدة من قبل التضامن الاجتماعي، مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر تحقيقاً لدعم مبدأ التكافل الاجتماعي.

فيما أشار مدير مديرية الأوقاف بالمنوفية إلى أن مشروع "صكوك لحوم الأضاحي" تشرف عليه وزارة الأوقاف في ضوء الإسهام المجتمعي للوزارة ويعد من أهم المشروعات التي تتبناها الوزارة ضمن مشروعات البر لوصول الدعم لمستحقيه بما يتكامل مع الجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وثمن محافظ المنوفية الدور الرائد الذي تقوم به وزارة الأوقاف واستمرارها في تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي، فضلاً عن دورها المجتمعي والتنويري والذى يعد منارة للفكر والوطنية وتربية النشء والتثقيف وترسيخ مبدأ الخدمة المجتمعية.