القلعة البيضاء تنهي التعاقد مع 6 لاعبين.. وصفقتان تنتظران الإعلان الرسمي

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي حتي الأن عن التعاقد مع 6 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي 2025-2026.



حيث تم التعاقد مع الثنائي أحمد شريف وعمرو ناصر من فاركو، شيكوبانزا، مهدى سليمان، آدم كايد، عبدالحميد معالى.

ومن المنتظر الإعلان عن صفقته أحمد ربيع ومحمد اسماعيل بعد أن انضم الثنائي لفريق الزمالك وشاركا فى التدريبات.



وشارك اللاعبان أحمد ربيع الوافد من البنك الأهلى، ومحمد إسماعيل الوافد من زد في تدريبات الفريق مؤخرًا بمعسكر الزمالك، بعد الاتفاق مع أنديتهم على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية، بما في ذلك خضوعهما للكشف الطبي تمهيدًا للإعلان الرسمي.



وتأتي هذه التحركات ضمن خطة الإدارة الرياضية لدعم جميع خطوط الفريق بعناصر مميزة، تماشيًا مع تطلعات الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا للمنافسة على البطولات المحلية والقارية في الموسم الجديد.