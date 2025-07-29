رمضان صبحي مهدد بالسجن .. اعرف السبب

اقتادت قوة أمنية من مركز شرطة أبو النمرس، اللاعب رمضان صبحى إلى النيابة للتحقيق معه في القضية المتهم بها، بمحاولة شخص أداء الامتحان بديلا عنه بمعهد سياحة في أبو النمرس.

البداية

تعود الواقعة إلى 14 مايو الماضي، حين ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهم داخل لجنة الامتحان بعد أن شك وكيل المعهد في هويته وجرى ضبطه بمساعدة الأمن الإداري ثم اصطحابه إلى قسم الشرطة للتحقيق.

المتهم بالحضور بديلا للاعب

اعترف المتهم أنه تلقى مقابلًا ماليًا نظير دخوله الامتحان نيابة عن لاعب نادي بيراميدز، وأقر بتورط فرد أمن في تسهيل دخوله إلى المعهد دون التحقق من هويته وعقب ضبطه، تم عرض المتهم على قسم التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي لاستكمال التحقيقات، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا، وتسببت في صدور قرار ضبط وإحضار بحق رمضان صبحي

الأجهزة الأمنية

ألقت الأجهزة الأمنية فى مطار القاهرة الدولى القبض على رمضان صبحى لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز أثناء فحص أوراقه عائدا من تركيا عقب انتهاء معسكر إعداد فريقه استعدادا للموسم الجديد، تنفيذا لقرار قضائي صادر ضده

