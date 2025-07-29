الصليب الأحمر يصل إلى السويداء ويدعو إلى استجابة إنسانية مستدامة

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، أنها تمكنت من الوصول إلى محافظة السويداء، بعد فترة من الصعوبات الميدانية حالت دون تنفيذ مهامها الإنسانية بشكل مباشر.

وأكدت اللجنة أن الزيارة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتقييم الأوضاع الإنسانية وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر تضررًا.

نداء عاجل لاستجابة طويلة الأمد

وفي بيان نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، دعت اللجنة إلى ضرورة إطلاق استجابة إنسانية مستدامة وشاملة، تعالج جذور الأزمة وتُلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان المحليين، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين المنظمات الدولية والشركاء المحليين.