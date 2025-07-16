أكاديمية الشرطة تعقد دورتين تدريبيتين للكوادر الأمنية بالوزارة

إستضافت أكاديمية الشرطة بمقر "مركز بحوث الشرطة" فعاليات الدورتين التدريبيتين "الثانية والثالثة" التى نظمتهما اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعدد

من ضباط الوزارة خلال يومى (13، 14 يوليو 2025م).

تضمن البرنامج التدريبى للدورتين التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى ، وكذا دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى النزاعات المسلحة ، فضلاً عن التعريف بالقانون الدولى الإنسانى وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار إهتمام وزارة الداخلية بالإنفتاح على كافة المنظمات الدولية المعنية ، دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون فى مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان ، والتعريف بالمبادئ العامة للقوانين والمعاهدات الدولية بين أوساط العاملين بوزارة الداخلية.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز على الإرتقاء بقدرات العنصر البشرى فى منظومة العمل الأمنى من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الإهتمام المشترك.