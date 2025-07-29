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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في قمة شمال إفريقيا 2025 .. هواوي تؤكد التزامها بتمكين المواهب الإفريقية

هواوى
هواوى
أحمد عبد القوى

 قالت جاكلين شي، رئيسة خدمات التسويق والمبيعات العالمية في هواوي كلاود، إن الشركة تعمل على بناء سحابة ذكية وآمنة تُمكّن الحكومات والمؤسسات من تحقيق التحول الرقمي بطرق مستدامة ومرنة.

وأضافت خلال مشاركتها في مائدة مستديرة انعقدت على هامش فعاليات قمة هواوي كلاود لشمال إفريقيا 2025: “نحن لا نقدم تقنيات فقط، بل نسعى لإعادة تعريف العلاقة بين التكنولوجيا والمجتمع، من خلال تقديم حلول قابلة للتخصيص، تدعم الابتكار المحلي، وتحترم خصوصية وسيادة البيانات الرقمية.

وأكدت أن هواوي تلتزم بدعم التنمية الشاملة من خلال تمكين المواهب الإفريقية، والتوسع في تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات كخدمات مرنة متاحة لجميع القطاعات، مشيرة إلى أنه خلال ال 5 سنوات القادمة الذكاء الاصطناعي سيكون أداة رئيسية في تحقيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات وهو الآن يمثل حافزاً كبيراً لتحقيق هذا التحول بما يدعم هدفنا الاستراتيجي المتمثل في توفير الخدمات السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي في مصر والقارة الإفريقية ودعم البنية التحتية السحابية في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن قمة هواوي كلاود لشمال إفريقيا 2025 تعد منصة رئيسية لتبادل الخبرات واستعراض أحدث حلول هواوي في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين.

هواوى اى تى سحابة

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