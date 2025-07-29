حصر المنازل المتضررة من حرائق برخيل في سوهاج لصرف التعويضات

أنهت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، تحت إشراف الدكتور ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي حصر المنازل المتضررة جراء سلسلة الحرائق التي شهدتها قرية برخيل التابعة لمركز البلينا جنوب المحافظة، تمهيدًا لصرف التعويضات المستحقة للأهالي المتضررين.

حصر خسائر برخيل

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، الذي شدد على سرعة صرف التعويضات للمستحقين ممن تنطبق عليهم شروط الصرف وفقًا لما ينص عليه القانون، مؤكدًا ضرورة تكثيف جهود لجان الحصر لتشمل كافة المنازل التي تعرضت للأضرار بسبب الحرائق.

وتواصل الجهات المختصة متابعة الموقف ميدانيًا، للتأكد من استقرار الأوضاع، وتقديم أوجه الدعم اللازمة للأسر المتضررة لحين الانتهاء من صرف التعويضات وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر.