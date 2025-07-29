مد كابلات الخط الاحتياطى بمحطة جزيرة الذهب .. صور

بدأ عمال الكهرباء أعمال مد الكابلات الجديدة للخط الاحتياطى بمحطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء ، بعد تعرض الخط الأساسي للتلف مما تسبب فى انقطاع الكهرباء و المياه عن مناطق الجيزة و الهرم و فيصل و ساقية مكى لليوم الرابع .

و يرصد “صدى البلد” قيام الفنين التابعين للمقاول الخاص المنفذ لأعمال الإصلاح بالخط الاحتياطى فى مد المواسير الفايبر وتكمن أهميته في انه يمكن من خلاله عن طريق المحطة كشف أماكن الأعطال، ثم مد ثلاث كابلات جهد 66 ، طول الواحد 614 و615 متر ومن المتوقع أن يستغرق اعمال المد ما يقرب من 5 ساعات على الأقل.

و كانت وزارة الكهرباء أعلنت أن الأطقم العاملة تمكنت من إصلاح الكابل 2 ، ونجحت فى إطلاق التيار الكهربائي على مستوى شبكة التوزيع وجاري تأمين التغذية الكهربائية للمناطق فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب، وبذلك تعمل المحطة من خلال الكابلان المغذيان 1 و 2 بما يسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الأزمة لحين الاستقرار الكامل للتغذية الكهربية في نطاق المحطة.

وفى هذا السياق، تواصل الأطقم العاملة جهودها للانتهاء من مد مصدر التغذية الكهربائية الإضافي إلى محطة محولات جزيرة الدهب، وتم الانتهاء من عبور المواسير والكوابل أسفل خطوط مترو الأنفاق والسكة الحديد بعد الانتهاء من مد الكوابل فى المناطق الاخرى، واختبارها استعدادا لعمليات الاختبار النهائية وإطلاق التيار الكهربائي.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التأكيد على تأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة المرافق الحيوية والاستراتيجية، وكذلك استمرار الدفع بالمولدات المتنقلة لتقديم الدعم اللازم لحين الانتهاء من كافة الأعمال وتوصيل مصدر التغذية الجديد، واستقرار التغذية الكهربائية فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب بشكل كامل، هذا وتتوجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالشكر والتقدير لأهالي المنطقة على مواصلة التعاون وتقديم الدعم والعون للأطقم الفنية العاملة على الأرض.