الجارحي: الصناعات المعدنية تلتزم بالمشاركة في خفض الأسعار

أكد المهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، التزام الغرفة بالمشاركة في المبادرة الحكومية لخفض الأسعار ودعم المواطن المصري في مواجهة أعباء المعيشة.



وأوضح الجارحي أن قطاع الصناعات المعدنية يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، وأن أي خفض في أسعار منتجاته سينعكس بشكل مباشر على قطاعات متعددة.

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وأشار إلى أن الغرفة ستعمل مع باقي الغرف التجارية والصناعية لتحقيق هدف واحد يتمثل في توفير السلع للمستهلك بأسعار مناسبة.

وشدد الجارحي على أن التنسيق مع الحكومة يسير في إطار من الشفافية والتعاون المشترك لضمان نجاح المبادرة.