المستشار الألماني: الاعتراف بفلسطين يأتي في المراحل الأخيرة لحل الدولتين

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل إحدى المراحل الأخيرة في مسار حل الدولتين.



وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، شدد ميرتس على ضرورة أن تبادر إسرائيل بتحسين الأوضاع في قطاع غزة بشكل عاجل.

كما حذر من أي تصعيد إضافي، مؤكدًا أنه "لا يمكن السماح بمزيد من النزوح أو اتخاذ خطوات نحو ضم الضفة الغربية".

وفي سياق متصل، أشار إلى أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الإسقاط الجوي يحمل رسالة واضحة مفادها: "نحن موجودون ونقدم الدعم".