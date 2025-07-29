3 فرق مصرية تشارك في دوري أبطال أفريقيا.. ما القصة؟

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، خبر سار، على حد قوله، حول زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القرار يأتي في ظل ترقب الأندية الكبرى مثل الزمالك والأهلي والرجاء والترجي وصن داونز، الذين كانوا يترقبون أي مستجدات بشأن قواعد التأهل والقرعة ونظام المسابقة.

جدير بالذكر، أنه يشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم فريقين من مصر، بيراميدز حامل اللقب، والنادي الأهلي، بينما يشارك في بطولة الكونفدرالية فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي.

موعد القرعة الأفريقية 2026

يستعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لعقد قرعة الأدوار التمهيدية لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2025-2026، في العاصمة التنزانية دار السلام.

ووفقًا لموقع "وين وين" القطري، ستقام مراسم القرعة يوم 12 أغسطس المقبل، بعد إغلاق نظام تسجيل الأندية عبر الاتحادات الوطنية يوم الخميس القادم.

وتأتي هذه التحضيرات بعد جولة لمسؤولي "كاف" في تنزانيا وكينيا وأوغندا، لمتابعة استعدادات بطولة أمم أفريقيا للمحليين "الشان" التي ستقام في أغسطس.

من المتوقع أن تعلن إدارة الكاف قائمة الأندية المعفاة من الدور التمهيدي الأول بناءً على تصنيفها وأدائها خلال السنوات الخمس الماضية.

مواعيد المسابقات الإفريقية

الدور التمهيدي الأول: بين 19 و28 سبتمبر 2025 (مباراتا ذهاب وإياب).

الدور التمهيدي الثاني: بين 17 و26 أكتوبر 2025.

دور المجموعات: يبدأ في نوفمبر 2025 ويمتد حتى فبراير 2026.

ربع النهائي: مارس 2026.

نصف النهائي: أبريل 2026.

المباراة النهائية: بين 8 و24 مايو 2026.

مشاركة 3 فرق بدوري الأبطال

كتب نجم الزمالك السابق خالد الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خبر سار بداية من الموسم بعد القادم (2026-2027) هيشارك 3 فرق من الدول الأعلى تصنيف في دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "من الدول اللي هيشارك منها 3 فرق، مصر والمغرب وجنوب أفريقيا وتونس والجزائر".

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قرر عدم إجراء أي تغييرات على نظام بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الجديد 2025-2026.

وأكد موقع winwin، أن الاتحاد القاري استقر ان عدد الأندية المشاركة سيظل كما هو، حيث ستشارك أعلى 12 دولة في التصنيف القاري بعدد مقاعدها المعتاد، دون تعديل على نظام التصفيات أو مراحل البطولة.

وأوضح أنه مد الموعد النهائي لتسجيل أسماء الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية حتى يوم 31 يوليو الجاري، مما يمنح الاتحادات الوطنية مزيدًا من الوقت لإنهاء مسابقاتها المحلية.

وأشار التقرير إلى أن انطلاق البطولات القارية سيكون في منتصف شهر سبتمبر القادم، دون الإشارة إلى أي تغييرات في نظام دور المجموعات أو مواعيد المباريات.