تألق مصري في دوري أبطال أفريقيا 2025–2026.. بيراميدز والأهلي يصنعان التاريخ

تتجه أنظار جماهير الكرة الإفريقية إلى النسخة المرتقبة من دوري أبطال أفريقيا 2025–2026، التي يُنتظر أن تشهد منافسة قوية ومليئة بالإثارة، في ظل الحضور القوي للأندية المشاركة ويظهر في المشهد نادي بيراميدز، الوافد الجديد على سجل دوري الأبطال، إلى جانب النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج.

الهيمنة المصرية التاريخية على القارة

تواصل مصر تأكيد ريادتها الكروية في القارة الأفريقية، بعد أن تصدرت قائمة الأندية الممثلة لشمال أفريقيا في النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025–2026، وتعتبر مصر الدولة الأكثر تتويجًا بلقب البطولة، بفضل إنجازات النادي الأهلي الذي يتصدر سجل الأبطال برصيد 11 لقبًا، وهو رقم لم يقترب منه أي نادٍ آخر في القارة.

بيراميدز يدخل سجل الأبطال من أوسع أبوابه

في إنجاز تاريخي غير مسبوق، نجح نادي بيراميدز المصري في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024/2025، ليُدوّن اسمه في سجل البطولات القارية للمرة الأولى، جاء هذا التتويج بعد فوز مستحق على نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وقد أحرز هدف اللقاء الوحيد النجم الدولي رمضان صبحي من ركلة جزاء في الشوط الأول، ليقود فريقه إلى معانقة المجد القاري، وأظهر بيراميدز خلال المباراة انضباطًا تكتيكيًا عاليًا وقدرة كبيرة على الحد من خطورة أحد أبرز أندية القارة السمراء.

رحلة التتويج: إسقاط الكبار

لم يكن طريق بيراميدز نحو اللقب سهلًا، ولكنه كان ملئ بالصعوبات، ولكنه تمكن من إقصاء كبار القارة خلال مراحل متقدمة من البطولة، فقد أطاح بنادي الوداد المغربي في ربع النهائي، ثم تفوق على الترجي التونسي في نصف النهائي، ليؤكد استحقاقه الكامل للقب.

سابقة تاريخية ومشاركة في كأس العالم للأندية

بتتويجه القاري، أصبح بيراميدز ثالث نادٍ مصري يفوز بدوري أبطال أفريقيا، بعد الأهلي والزمالك، كما ضمن مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، في خطوة تاريخية جديدة للنادي الذي تأسس منذ أقل من عشر سنوات، ما يعكس تطور الكرة المصرية وتنوع أنديتها في المنافسات الكبرى.

الفرق الممثلة لشمال إفريقيا في البطولة المقبلة

شهدت النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا مشاركة نخبة من أقوى أندية شمال القارة، وجاء التمثيل الرسمي للدول على النحو التالي:

مصر

الأهلي (بطل الدوري المصري)، بيراميدز (بطل دوري أبطال أفريقيا)

الجزائر

مولودية الجزائر، شبيبة القبائل

المغرب

نهضة بركان، الجيش الملكي

تونس

الترجي الرياضي التونسي، الاتحاد الرياضي بالمنستير

ليبيا

لم يتم تحديد ممثليها بعد، وتبقى المشاركة الليبية رهن التحديد في وقت لاحق.