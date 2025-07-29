وزير الصحة: مصر ضحت بالشهداء من أجل القضية الفلسطينية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن مصر ضحت بالشهداء من أجل القضية الفلسطينية وينقسم اللقمة مع الشعب الفلسطيني.

واضاف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتاجر يوما بالقضية الفلسطينية ووجه كل الدعم من اجل اهل غزة.



وتابع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن :'نقتسم اللقمه مع اهل غزة في ظل الظروف الصعبه التي يمرون بها، ونعد الايام وننتظر وقف على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إلى أن جيش الاحتلال الاسرائيلي هو من يمنع دخول المساعدات المصرية لأهل غزة.

