نائب رئيس الوزراء: مفيش حد في العالم عمل اللي عملته مصر لفلسطين

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن لم يقدم احد في العالم مساعدات لغزة مثل مصر، متابعا أن :"مافيش حد في العالم عمل اللي عملته مصر لفلسطين".



واضاف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن لا قيمه لمن يتطاولون على مصر، متابعا أن كل مستشفيات مصر تم تجهيزها من اجل استقبال اهل غزه منذ بدء العدوان الاسرائيلي.

تابع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن كل غرفة عمليات في المستشفيات مجهزة من أجل التعامل مع كل المصابين القادمين من غزة.