صحفي يكشف تفاصيل هامة عن تنسيق المرحلة الأولى للجامعات

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، أن كل ما يخص الحوسبة والذكاء الإصطناعي والبرمجة، أصبحت وظائف المستقبل، مشيرا إلى أن تلك الوظائف ستساهم في إندثار واختفاء وظائف معينة، خاصة أن التكنولوجيا هي العامل الأساسي لوظائف المستقبل.

قال رفعت فياض، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن مكتب التنسيق بدأ اليوم تنسيق المرحلة الأولى، مؤكدا أن عدد الطلاب في المرحلة الأولى هذا العام 94 ألف طالب.

وتابع الكاتب الصحفي رفعت فياض، أن كلية الطب ستسجل ما يقرب من 93%، أما الحد الأدنى المتوقع لكليات القمة سيكون مرتفع عن العام الماضي.

وأشار إلى أنه وفقًا للحد الأدنى في العام الماضي، فمن المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى لكليات القمة هذا العام بنسبة تتراوح بين 0.2 و0.3%، مضيفًا: "قد يصبح الحد الأدنى للطب 93.8% بدلًا من 93.6%، والفارق لن يكون كبيرًا عن العام الماضي".