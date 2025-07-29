في بيان رسمي.. برشلونة يعلن مفاجأة سارة لجماهيره

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، إذاعة المباراتين الوديتين المقبلتين “مجانًا”، بعد أزمة في إذاعة المباراة السابقة ضد فيسيل كوبي الياباني.

وقال النادي الإسباني في بيان: "يٌعلم نادي برشلونة لكرة القدم أعضاءه ومشجعيه أنه في ضوء المشكلات التي حدثت يوم الأحد الماضي، سيتم بث المباراتين المتبقيتين من جولة البلوجرانا الآسيوية 2025 التي تقدمها Philips Ambilight (ضد إف سي سيول في 31 يوليو وضد دايجو إف سي في 4 أغسطس) مجانًا عبر قناة إف سي برشلونة الرسمية على اليوتيوب.

جهة خارجية لبث المباريات

وأضاف البيان: “استعان النادي بجهة خارجية لبث مباريات الجولة الآسيوية الثلاث، وحصل على ضمانات بحصول الجماهير على خدمة فعّالة، إلا أن ذلك لم يكن ممكنًا لأسباب خارجة عن إرادة النادي، في ظل هذا الوضع، لا يرغب برشلونة في تعريض جماهيره لمزيد من المخاطر، ولذلك قرر تقديم المباراتين المتبقيتين مجانًا للمستخدمين”.

وختم: “يتقدم النادي باعتذاره لأعضائه ومشجعيه حول العالم لعدم تلبية الخدمة للمعايير المطلوبة، ويسعى جاهدًا لضمان عدم تكرار هذه المشاكل، علاوة على ذلك، سيبدأ نادي برشلونة قريبًا بتعويض المشجعين الذين لم يتمكنوا من مشاهدة المباراة”.